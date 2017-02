Vorlesen macht allen Spaß

Das Nürtinger Vorlesenetz hatte zum Erfahrungsaustausch eingeladen

Interessante Gespräche führten die Vorlesepaten und Erzieherinnen in der Nürtinger Stadtbücherei. pm

NÜRTINGEN (pm). Wie viele von 100 Kindern lauschen gerne, wenn ihnen vorgelesen wird? Oder: Welche Eigenschaften muss eine Geschichte haben, damit sie in der Beliebtheitsskala ganz oben steht? Und außerdem: Was genau lieben Kinder am Vorlesen? Die Antworten auf diese und andere Fragen durften die Vorlesepaten und Erzieherinnen des Nürtinger Vorlesenetzes – ehemals AK Pisa – in einem kurzweiligen Quizspiel erraten, das jüngst den Auftakt zum diesjährigen Erfahrungsaustausch in der Stadtbücherei Nürtingen bildete.

Die etwa 45 aktiven Lesepaten des Nürtinger Vorlesenetzes gestalten regelmäßig Vorlesestunden in Kindergärten, Kindertagesstätten, Büchereien oder auch Schulen in Nürtingen und Umgebung und werden in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit von den Erzieherinnen der jeweiligen Einrichtung fachkundig unterstützt.