Vorladung zur Abschiebung war „nicht korrekt“

15.02.2017, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Landrat Heinz Eininger pocht auf Gesetzeslage und bedauert zugleich das Vorgehen im Falle eines 19-jährigen Gambiers

Die Abschiebung eines Flüchtlings aus Gambia schlug hohe Wellen. Einer der Vorwürfe: Der 19-Jährige wurde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen auf die zuständige Ausländerbehörde in der Nürtinger Landratsamtsaußenstelle einbestellt und dort in Abschiebehaft genommen. Dass dieses „Vorgehen nicht korrekt“ war, räumt Landrat Heinz Eininger nun ein.

Der 19-Jährige lebte seit zwei Jahren in Deutschland, zuletzt in Frickenhausen, wo er wie rund 50 andere gambische Flüchtlinge vom dortigen Arbeitskreis Asyl unterstützt wurde. In einer Vorladung der Ausländerbehörde sei ihm ein Bleiberecht in Form einer Duldung angekündigt worden. Tatsächlich jedoch wurde der Gambier, als er in Begleitung einer Ehrenamtlichen auf der Behörde erschien, dort von Polizeibeamten in Abschiebehaft genommen.

Für die Ehrenamtlichen des Frickenhäuser Arbeitskreises ist besonders bestürzend, dass ein aufgebautes Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und den Flüchtlingen Schaden nimmt, zumal sie ihnen rieten, Behördengänge wahrzunehmen. Der Frickenhäuser Bürgermeister ebenso wie der Arbeitskreis Asyl äußerten schriftlich ihr Befremden und ihre Enttäuschung gegenüber dem Landrat.