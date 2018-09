Von Leonberg nach Nürtingen

Peter Herrle folgt auf Angela Pixa als Ordnungsamtsleiter

NÜRTINGEN (lcs). Zum kommenden Jahresanfang möchte Angela Pixa, die Leiterin des Nürtinger Ordnungsamtes, in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Ihr Nachfolger ist nun gefunden. Peter Herrle wird die Amtsleitung im Nürtinger Rathaus übernehmen. Der 48-Jährige ist derzeit als persönlicher Referent des Oberbürgermeisters Martin Kaufmann in Leonberg tätig. Herrle hatte vor fünf Jahren bereits in Leonberg auf den Posten des Ordnungsamtsleiters spekuliert, war dann jedoch vom damaligen Leonberger Oberbürgermeister Bernhard Schuler zum persönlichen Referenten berufen worden. Peter Herrle arbeitet bereits seit 23 Jahren für die Stadtverwaltung in Leonberg. Er war dort bereits im Gewerbeamt und in der Straßenverkehrsbehörde tätig. Der Diplom-Verwaltungswirt hat sich in Leonberg zudem als Organisator vom Motorfestival Solitude Revival und vom Motorradtreff Glemseck 101 einen Namen gemacht.