Von Hochwasserschutz bis Wohnungsbau

27.02.2018, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Haushaltsanträge der Gemeinderatsfraktionen decken ein breites Spektrum an Vorhaben ab

83 Anträge haben die Nürtinger Gemeinderäte vorgelegt. Anregungen und Vorschläge, um in Nürtingen etwas zu bewegen. Darunter sind aber auch einige „Altlasten“ wie etwa das Hölderlinhaus, der Hochwasserschutz oder die Gestaltung des Jorderyplatzes. Wie viel am Ende von diesen Anträgen umgesetzt werden, wird die Debatte in den nächsten Wochen zeigen.

Vom Wohnungsbau (von links) über das Hölderlinhaus, notwendige Sanierungsmaßnahmen im Hölderlin-Gymnasium bis hin zur Gestaltung des Jorderyplatzes (besser bekannt als Kreuzkirchplatz) spannt sich der Bogen der Anträge zum Haushaltsplan der Stadt Nürtingen. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. Bis zur Verabschiedung des Etats der Stadt Nürtingen in der Sitzung am 20. März gibt es noch viel zu tun. Vor allem für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die für alle 83 Anträge nun Stellungnahmen erarbeiten müssen.

„Jetzt gilt es die Versäumnisse der letzten Jahre wettzumachen und mit klarem Kopf die Pläne in die Tat umzusetzen“, so Hermann Quast, der Fraktionsvorsitzende der Liberalen-Aktiven Bürger-FWV.