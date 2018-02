Viele offene Fragen zu neuer Sporthalle

Nürtinger Gemeinderat will in einem Arbeitskreis das Themengemisch aus Finanzierung, Standort und zeitlichem Bedarf aufarbeiten

Soll sich die Stadt langfristig in eine noch zu bauende Sporthalle auf dem Hauber-Areal in der Sigmaringer Straße einmieten oder selbst eine Halle bauen, etwa auf der Schreibere? Ein Gutachten mit einem Vergleich der Standorte lag dem Gemeinderat vor einer Woche vor. Dann aber brachte Hosam El Miniawy (Liberale-Aktive Bürger-FWV) eine weitere Alternative ein.

Ein Standort für eine neue Dreifeld-Sporthalle könnte das Max-Planck-Areal sein, errichtet auf der Fläche des Kleinspielfelds und der alten Sporthalle. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. El Miniawy schlug vor, auf dem stadteigenen Grund des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) selbst eine Halle zu bauen. Eckart Krüger, Geschäftsführer des städtischen Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN) und gelernter Architekt, nahm Überstunden in Kauf, um den Vorschlag auf seine Machbarkeit zu überprüfen. Zur Aufgabe gehörte, eine Mensa und eine Mediathek zu integrieren. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag präsentierte er seine Pläne.