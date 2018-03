Veteranen schwelgten in Ei-Nostalgie

Mütter und Väter des kulturell-politischen Clubs Kuckucksei schwärmten von den alten Zeiten

Mit kaltem Buffet, Lichtbildervorträgen und vielen in kleinen Kreisen ausgetauschten Erinnerungen feierten am vergangenen Samstag die Frauen und Männer der ersten Stunden des Nürtinger Clubs Kuckucksei noch einmal den 40. Jahrestag der Gründung jener kulturell-politischen Einrichtung, die seit mehr als dreißig Jahren ihr Domizil in der Neckarstraße hat.

NÜRTINGEN. Nach Kirchheim, Schorndorf und einem Schülerzeitungsartikel mit dem Titel „Jedem Städtchen sein Bastiönchen“ bekam im Oktober des Jahres 1970 auch Nürtingen einen jener Debattier- und Veranstaltungsclubs, in denen sich damals Jugendliche und Studenten zu treffen pflegten. In der alten Apotheke, heute Papierhaus der Buchhandlung Zimmermann, wurde das ins Nürtinger Nest gelegte „Kuckucksei“ angebrütet.

In wechselnden Räumen (Musikpavillon oder Konzertsaal der Stadthalle) begannen ungefähr 30 engagierte Jugendliche und junge Erwachsene, ein anspruchsvolles Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, wie es das bis dato in der Neckarstadt in seiner Regelmäßigkeit noch nicht gegeben hatte.