Vertrauen als Basis für 50 Jahre Ehe

27.08.2016, — E-Mail verschicken

Am Freitag feierten Peter und Ruth Obst geborene Steck ihren 50. Hochzeitstag. Kennengelernt haben die beiden sich bei einer Tanzveranstaltung in Wendlingen. Aber auf seine künftige Frau hatte Peter Obst schon zuvor ein Auge geworfen. Sie hat als Arbeiterin in einer Strickerei in Plochingen gearbeitet. Auf dem Heimweg vom Bahnhof Wendlingen ist sie immer an dem Friseursalon vorbeigekommen, in dem Peter Obst arbeitete. Wenn es die Zeit erlaubte, dann ist er während der Arbeitszeit extra zum Bäcker gegangen, damit er seiner Angebeteten über den Weg lief. „Beim Tanzen funkte es dann“, erzählt Ruth Obst. Ein halbes Jahr später heiratete der damals 20-jährige Peter die 21-jährige Ruth. Nun konnten sie endlich zusammenwohnen. Gemeinsam mit ihren großen Familien feierten sie die Hochzeit. Danach wohnte das Ehepaar lange Zeit in Wendlingen, seit 26 Jahren leben sie in Oberensingen. Auch in schweren Zeiten war das Ehepaar immer füreinander da. „Wir haben immer dem anderen ein großes Vertrauen entgegengebracht“, sagt Peter Obst. Mit seinem Sohn teil er ein gemeinsames Hobby: den Modellschiffsbau. Gemeinsam sind sie schon auf einigen Weltmeisterschaften gewesen. Die Nürtinger Zeitung gratuliert herzlich zur goldenen Hochzeit und wünscht alles Gute. iko