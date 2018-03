Verkaufsoffener Sonntag

16.03.2013,

Osternestlesmarkt in der Altstadt lockt ab 11 Uhr – Attraktives Programm

NÜRTINGEN (pm). Anlässlich des Osternestlesmarktes in der Altstadt laden die Nürtinger Geschäftsleute morgen, Sonntag, 17. März, zum großen Frühjahrs-Sonntagseinkauf ein. Von 13 bis 18 Uhr stehen nicht nur die Ladentüren offen – auch ein attraktives Rahmenprogramm hat der Werbering Nürtingen wieder auf die Beine gestellt.

Der Osternestlesmarkt lockt bereits ab 11 Uhr die Besucher in die Stadt. Beim gemütlichen Bummel durch die Altstadt gibt es viel zu entdecken: Allerlei reich verziertes Kunsthandwerk wird angeboten und die österlich dekorierten Gassen laden zum Verweilen ein. Für die Kinder haben die Einzelhändler des Nürtinger Werberings zwei Karussells organisiert. Eines dreht sich gleich hinter der Volksbank, das andere am Schillerplatz direkt vor der Kreuzkirche. Übrigens: Von 13 bis 18 Uhr wird im Bürgertreff eine Kinderbetreuung angeboten. Hier können die Kleinen ihre eigenen Osterhasen basteln. Auch für das leibliche Wohl ist am 17. März einiges geboten. Verschiedene Anbieter locken mit der ganzen Breite kulinarischer Genüsse: Von der Roten Wurst über leckere Crêpes und Süßigkeiten bis zu verschiedenen internationalen Spezialitäten.

Offene Türen gibt es an diesem Wochenende auch in der Kreuzkirche – der „Markt der Meister und Restauratoren“ ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.