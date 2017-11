„Unnötigen Stress vermeiden“

27.11.2017, Von Steffen Doluschitz — E-Mail verschicken

Stress im Arbeitsalltag nimmt zu und kann krank machen – Vorsorge kann sich lohnen

In einer Leistungsgesellschaft gehört Stress zum Alltag. Das ist manchmal nützlich, kann aber auf Dauer auch der Gesundheit schaden. Zur Vorbeugung veranstaltet die IKK-classic regelmäßig Schulungsreihen. Diese Woche fand ein Themenabend mit Gast-redner Slatco Sterzenbach statt.

Referent Slatco Sterzenbach Foto: dol

NÜRTINGEN. „Stress ist heute eine gesamtgesellschaftliche Erscheinung“, sagt der IKK-Regionalgeschäftsführer Roland Schwarz am Mittwochabend in der Stadthalle K3N in Nürtingen. In einer Leistungsgesellschaft gehöre Stress dazu. Manchmal sei er ja auch erwünscht, denn er kann als „Turbo für Motivation“ wirken. Jedoch: „insbesondere dauernder Stress kann zum Beispiel zu Herz-Kreislauferkrankungen, Burnout oder Rückenbeschwerden führen“, so Schwarz.

Um aufzuzeigen wie man unnötigen Stress vermeiden kann, hatte die Krankenkasse den Mental-Coach Slatco Sterzenbach eingeladen. Er zeigte dem Publikum, darunter viele Führungskräfte des regionalen Handwerks, mit welchen Stellschrauben Chefs arbeiten können, um gesunde Gewohnheiten im eigenen Unternehmen zu schaffen. Er erzählte Kurzgeschichten, warf Fragen auf und versetzte sein Publikum in Bewegung – gedanklich und körperlich.