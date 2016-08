Umzug in die Kreissparkasse

Neue Adresse für Psychologische Beratungsstelle und ProjuFa

NÜRTINGEN (la). Am Freitag, 2. September, ziehen die Psychologische Beratungsstelle für Familie und Jugend und ProjuFa – Frühe Beratung und Hilfen des Landkreises Esslingen um. Vom Domizil in der Außenstelle des Landratsamts in der Nürtinger Europastraße geht es in das Gebäude der Kreissparkasse in der Kirchstraße 16. Der Zugang ist nur über die Straße Am Obertor möglich. Wegen des Umzugs muss die Beratungsstelle am Freitag, 2. September, geschlossen bleiben. Ab Montag, 5. September, können alle Dienstleistungen wieder in Anspruch genommen werden. Dann lautet die neue Besucheradresse Kirchstraße 16, Nürtingen. Die E-Mail-Adressen bleiben unverändert. Die neue Telefonnummer für die Psychologische Beratungsstelle für Familie und Jugend ist (07 11) 39 02-4 28 28. Die Mitarbeiter von ProjuFa sind unter Telefon (07 11) 39 02-4 28 78 erreichbar.