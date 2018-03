Umtauschaktion

28.12.2006, — E-Mail verschicken

Umtauschaktion

Na, haben Sie zu Weihnachten auch Geschenke bekommen, die Sie am liebsten sofort umtauschen würden? Die wenig ansehnliche Krawatte kann man bei der Weiberfastnacht günstig entsorgen. Gut. Aber was tut man mit den vielen anderen Dingen, die manche Menschen aus Mangel an kreativer Phantasie anderen Leuten zu Weihnachten vermachen? Wie zum Beispiel jener bonbonfarbene Toaster, der in jede Scheibe die Worte I Love You einbrennt. Oder das Bierbrau-Set, mit dessen Hilfe zu Hause eigener Gerstensaft hergestellt werden kann. Theoretisch zumindest. Bei einem Anschaffungspreis von rund 30 Euro könnte man das Set glatt gegen zwei Kisten anständiges Bier, gebraut nach dem Reinheitsgebot, eintauschen falls man einen willigen Tauschpartner findet. Und was tut eine Frau mit dem Parfum, das unter dem Christbaum lag, das sie aber nicht riechen kann? Sie tauscht es kurzerhand ein gegen ein paar Nordic-Walking-Stöcke und stochert damit im Wald herum. Das hilft gegen Weihnachtsfrust und -speck. Und da hat dann ja doch noch jeder was davon. bg