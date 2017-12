Umbau Äußeres Werkhaus wird teurer

21.12.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Stadt investiert knapp zehn Millionen in kostengünstigen Wohnraum – Metzinger Straße 33 und 35 im Februar bezugsfertig

Rund zehn Millionen Euro investiert die Stadt Nürtingen derzeit und in den Folgejahren in die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum. Das Geld fließt in Neubauprojekte und Umbaumaßnahmen. Erheblich teurer als veranschlagt wird der Umbau des Äußeren Werkhauses in der Metzinger Straße. Der angrenzende Neubau ist im Februar bezugsfertig.

Auflagen des Denkmalschutzes sorgen für spürbare Kostensteigerung beim Umbau des Äußeren Werkhauses in der Metzinger Straße 37. Der angrenzende Neubau in der Metzinger Straße 35 ist laut GWN im Februar bezugsfertig. Foto: Gottwald

NÜRTINGEN. Eckart Krüger, Architekt und Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN), informierte in der letzten Gemeinderatssitzung am Dienstag über den aktuellen Stand in Sachen Wohnungsbau und Anschlussunterbringung. Die Gebäude Metzinger Straße 33 und 35 sind im Februar bezugsfertig. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein Mehrfamilienwohnhaus mit fünf Wohneinheiten und ein Mehrfamilienhaus mit zwei Wohneinheiten. Die Gebäude sind nicht unterkellert. Die Abstellräume befinden sich im Erdgeschoss.