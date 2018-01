Über 25 000 machten jetzt schon mit

09.01.2018, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Mit den Zeitungsprojekten für unsere jungen Lesern wurde wieder eine magische Zahl erreicht – und der Spaß ist ungebrochen

Seit 14 Jahren bereits wollen wir jungen Menschen die Tageszeitung nahebringen. Damals starteten wir mit dem Projekt „Zeitung in der Schule“. Dann kam der „Zeitungstreff im Kindergarten“ und schließlich „Zeitung in der Grundschule“ dazu. Die diesjährige Rückschau auf die letzten Ausgaben des Trios zeigte erneut: Die Beliebtheit der Projekte ist ungebrochen.

Seit dem Start im Jahre 2003 nahmen 12 138 Schüler ab der achten Klasse aufwärts an „Zeitung in der Schule“ teil. Seit 2007 waren beim „Zeitungstreff im Kindergarten“ 5206 Vorschulkinder mit von der Partie. Und seit 2008 machten 7667 Viertklässler bei „Zeitung in der Grundschule“ mit. Macht in der Summe: 25 011 Kinder und Jugendliche. Darauf sind unsere Projektpartner von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und wir natürlich sehr stolz. Wir wissen aber auch: Ohne die Treue, das Vertrauen und die Einsatzbereitsschaft der Lehrer- und Erzieherteams hätten wir diese stattliche Zahl nie erreicht.