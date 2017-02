Traumhafter Abend mit „Mary Poppins“

20.02.2017, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

570 Leser der Nürtinger/Wendlinger Zeitung beim Musical im Stage-Apollo-Theater im Stuttgarter SI-Centrum

Was für ein Abend! Über 1800 Zeitungsleser schwelgten am Freitag in märchenhaft-heiterer Stimmung im Stage-Apollo-Theater im Stuttgarter SI-Centrum. Unter ihnen waren 570 Leser der Nürtinger/Wendlinger Zeitung, die das exklusive Angebot ihrer Lokalzeitung zur Leserfahrt angenommen hatten. Verzaubert worden waren sie vom Musical „Mary Poppins“.

NZ-Leser in bester Feststimmung auch in der Pause (von links): Monika Kicherer, Martina Fleischhacker, Waltraud Geiger, Rainer Kicherer, Thomas und Ulrike Bubek sowie Waltraud und Klaus Hermann. Fotos: Warausch

Sieben Busse hatten sich am Abend aufgemacht gen Stuttgart. Sie hatten die Leser aus dem ganzen Verbreitungsgebiet der Nürtinger/Wendlinger Zeitung eingesammelt. Die Anfahrt gehörte zum exklusiven Angebot für unsere Leser, ebenso wie der Garderobenservice und Getränke vor der Vorstellung – und der Vorzugspreis des Tickets. Zu den 570 Lesern unseres Blatts gesellten sich auf Stuttgarts Höhen Leser der Waiblinger Kreiszeitung, des Reutlinger Generalanzeigers und der Backnanger Kreiszeitung. Unter Nürtinger Federführung kam es so zu einer exklusiven Vorstellung.