Training fürs Gehirn

14.11.2017, — E-Mail verschicken

NT-ZIZISHAUSEN (pm). Kürzlich lud der Seniorenkreis Zizishausen zu einem Info-Tag rund um das menschliche Gehirn ein. Rund 40 Personen nahmen an den Tischen im Gasthaus Linde Platz. Mit dem Lied, „Freut euch des Lebens“ wurde der Nachmittag eröffnet. Pfarrer Karl Heinz Graf sprach über die Feier des 500. Jahrestags der Reformation und machte anhand eines langen Papierbandes den Thesenanschlag in Wittenberg deutlich. Mit dem 11. November brachte der Pfarrer den Todestag des heiligen Martin von Tours in Verbindung.

Referentin Monica Lindenberg-Kaiser erklärte die Funktionen des menschlichen Gehirns und gab praktische Tipps, wie man es trainieren kann. Dazu gehört auch Bewegung an der frischen Luft: Dadurch werde Konzentration und Aufmerksamkeit gesteigert. Im Anschluss an den kurzweiligen Vortrag kamen die Geburtstagsjubilare mit einem Lied zu Ehren. Vor dem Schlusslied „Kein schöner Land“ lud Margarete Strobel zum nächsten Termin ein: Der Adventsnachmittag findet am Mittwoch, 13. Dezember, von 14.30 bis 16.45 Uhr im katholischen Gemeindezentrum St. Nikolaus statt.