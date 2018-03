Teilnehmer wurden ausgelost

Mehr Bewerber als Plätze bei der Planungswerkstatt zur Nürtinger Bahnstadt

NÜRTINGEN (nt). Die Planungswerkstatt zur Bahnstadt Nürtingen am kommenden Mittwoch fand bei den Bürgerinnen und Bürger so viel Interesse, dass das angekündigte Auswahlverfahren zum Einsatz kam. Um arbeitsfähige Gruppengrößen zu garantieren, mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ein Losverfahren ermittelt werden.

„Das Interesse an der Planungswerkstatt zur Bahnstadt Nürtingen ist groß“, erklärt Heidrun Eissele. Nach Ablauf der Anmeldefrist lagen mehr Registrierungen als mögliche Teilnehmer vor. Bereits im Vorfeld wurde die Anzahl potentieller Mitwirkender an der Planungswerkstatt auf maximal 70 Personen beschränkt: „Das mussten wir so festlegen, um arbeitsfähige Gruppengrößen gewährleisten zu können“, sagt die Projektleiterin der Bahnstadt. Daher kam Anfang März das in der Öffentlichkeit angekündigte Auswahlverfahren zum Einsatz.