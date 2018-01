Tanzen zur Beatmusik der 60er hält einfach jung

Die „Gents“ spielten über vier Stunden lang im Nürtinger Schlachthof

In den Mai tanzen lässt sich an vielen Orten. In den Dreikönigstag hineintanzen, das ist seltener. Seit nunmehr 15 Jahren bietet die Formation „The Gents“ diese Möglichkeit bei ihrer Kult-Party im Schlachthof an. Die Musiker der im Jahr 1964 gegründeten Gruppe sind älter geworden und mit ihnen auch ihr Publikum. Die Stimmung war in diesem Jahr aber so spitze wie eh und je.

NÜRTINGEN. Seine leichte Enttäuschung kann Wolfgang Arnold nicht verbergen. Das einzige noch aktive Gründungsmitglied der Gents erinnert sich an noch gar nicht so lange vergangene Zeiten, als die Band noch über 300 Fans in den Schlachthof lockte. In diesem Jahr sind es deutlich weniger Personen, die ihren Obolus entrichten, der wie immer komplett „Licht der Hoffnung“, der Weihnachtsaktion unserer Zeitung, zugute kommt. Diejenigen, die trotz ungemütlichen Regenwetters erschienen sind, waren dafür begeistert und tanzwütig wie eh und je. Zudem hatten sie dafür etwas mehr Platz zum Tanzen als in den Vorjahren.