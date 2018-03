Streuobstwiesen als Weltkulturerbe?

Reger Austausch beim Bürgergespräch bei Domnick

NT-OBERENSINGEN (pm). Ein Impulsgespräch zum Thema „Bürgerengagement“ hat in den Räumen der Sammlung Domnick stattgefunden. Peter Scharfenberger hatte dazu eingeladen. Er ist aktiv in der Bürgerinitiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Streuobstwiesenlandschaft als Weltkulturerbe durch die UNESCO schützen zu lassen. Es sollte allgemein über den Sinn und die Stärken des bürgerschaftlichen Engagements gesprochen werden, doch ging es vielfach auch um das Projekt der Streuobstwiesen.

Versammlungsleiterin Vera Romeu begrüßte die Gesprächsrunde und erklärte, dass die Staatlichen Schlösser und Gärten das Jahr 2018 unter dem Motto „Essen und Trinken“ gestellt haben. So passe das Thema der Streuobstwiesen sehr gut in die Villa Domnick. Auch gehe es bei den Streuobstwiesen um Nachhaltigkeit, was Kunst und Kulturformen verbinde. Schließlich profitierten Bürger und Institutionen immer von der In-Wert-Setzung von Kultur, weil sie die Strahlkraft der Region stärke, sagte Vera Romeu.

Die Bürger berichteten aus ihrem Engagement im Kinderhaus, in der Seegrasspinnerei, in der Kommunalpolitik, im Albverein, in der Schülerhilfe, in den Bürgerhilfen auf dem Land. Es ging um Streuobst, persönliche Orte, Kunst und Kultur. Der Austausch war rege und fruchtbar. Es zeigte sich deutlich, dass Bürgerengagement aus dem Gefühl der Wirksamkeit zufrieden macht.