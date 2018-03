Statt Mediation nun doch ein Bürgerbegehren

02.03.2018, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“ will die gesammelten Unterschriften am Montag im Rathaus abgeben

Die Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“ ist in Sachen Hotel am Neckar nicht kompromissbereit. Sie will die bereits gesammelten Unterschriften für ein Bürgerbegehren am Montag im Rathaus abgeben. Das teilte sie gestern der Presse mit. Die Initiative will die Unterschriftensammlung am Samstag auf dem Wochenmarkt abschließen.

Für einen großzügigen Uferbereich am Neckar anstelle eines Hotels spricht sich die Bürgerinitiative aus und kündigte die Abgabe der Unterschriften für das Bürgerbegehren an. Foto: jh

NÜRTINGEN. „Wir wollen eine großzügige Grünfläche im Uferbereich des Neckars anstelle eines dort völlig deplatzierten Hotels“, betont die Bürgerinitiative (BI) in ihrer Pressemitteilung und lehnt den Vorschlag zur Mediation ab.