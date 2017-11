Standing Ovations für die Uraufführung

02.11.2017, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Matinee am Reformationstag in der Friedenskirche in Reudern – Mehrere Hundert Menschen feierten mit

So viel Besuch bekommt die evangelische Kirche in Reudern eher selten. Doch zum Höhepunkt der Veranstaltungsreihe zum Reformationsjubiläum kamen hunderte Zuhörer und wollten die Matinee miterleben. Der Besuch lohnte sich. Rockiger Sound vom Feinsten vermischte sich mit christlichen Liedern. Dem Komponisten und Dirigenten Christian König gelang ein Meisterwerk.

Die Matinee am 500. Reformationstag verband christliche Lieder mit Pop. Dirigent Christian König komponierte die rockige Kantate. Foto: Krytzner

NT-REUDERN. Die Bestuhlung in der Kirche reichte bei Weitem nicht, selbst im Foyer standen die Besucher der Matinee. Sie wollten alle bei der Uraufführung der Pop-Kantate „Der Schlüssel zur Freiheit“ dabei sein. Pfarrerin Kornelia Stysch war vom zahlreichen Besuch überwältigt und betonte, dass die Reformation nebst der Kirche auch die Politik und die Gesellschaft in Deutschland verändert habe. Vor allem die Freiheit des Glaubens und des Gewissens sei in der Zeit der Reformation in die Verantwortung jedes Einzelnen übergegangen.