Am Samstag feierte das JaB sein 40-jähriges Bestehen, sein JaBiläum. Eingeladen war jeder, der Zeit und Lust hatte und das alles ohne Eintritt. Zur Feier des Tages haben Jugendliche in kurzen Auftritten kleine Einblicke in ihre Aktivitäten gegeben, außerdem gewährte eine Fotoausstellung einen Blick in die Vergangenheit, bis hin zum Gründungsjahr 1977. Ausgestellt wurden auch Plakate und große, handbemalte Banner für frühere Auftritte von Bands. Auch die Musik kam nicht zu kurz, die Gruppe „Gib Schub, Rakete“, die Coverversionen von bekannten Hits aus den vergangenen Jahrzehnten in ihrem Repertoire hat, gab ein besonderes Konzert für die Gäste.

