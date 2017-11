„Sprache lernen Kinder durchs Sprechen“

Bei den Buchtipps des Vorlesenetzes Nürtingen zum heutigen Vorlesetag 2017 stehen Bilderbücher und Geschichten in Reimen im Vordergrund

Heute ist wieder Vorlesetag. Das Vorlesenetz Nürtingen betont, wie bedeutend das Vorlesen für die Entwicklung der Kinder ist. Mit Bilderbüchern gelingt der Start, gereimte Geschichten fördern auch die Mundmuskulatur. Lesetipps zum Thema gibt es von den Vertreterinnen des Vorlesenetzes.

Vorlesen fördert die sprachliche Entwicklung des Kindes. Foto: Sandrock

NÜRTINGEN (red/aw). Das Vorlesenetz Nürtingen unterstützt und fördert seit vielen Jahren das Vorlesen für Kinder vor allem im Kindergartenalter. Das Netzwerk will Kinder für Geschichten und Bücher begeistern und damit langfristig ihre Lese- und Sprachkompetenz fördern. Die ehrenamtlichen Vorlesepatinnen und -paten sind regelmäßig in Kindergärten und Bibliotheken in und um Nürtingen aktiv.