Sporthallenbau: Eine Frage des Rechnens

02.02.2018, Von Uwe Gottwald

Gutachten zu Mietmodell auf dem Hauber-Areal im Nürtinger Gemeinderat umstritten

Eine Sporthalle selbst bauen oder sich in eine noch zu bauende Halle der Firma Hauber auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik in der Sigmaringer Straße einzumieten – diese Alternativen sollte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bansbach aus Stuttgart im Auftrag der Stadt und des Nürtinger Gemeinderats prüfen. Das Ergebnis wurde am Dienstag im Gemeinderat vorgestellt.

NÜRTINGEN. In der Stadt braucht es mehr Sporthallenkapazität, darüber ist man sich im Gemeinderat weitgehend einig. Diese Einigkeit endet jedoch bei der Frage, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang und an welchem Standort ein zusätzliches Angebot geschaffen werden soll. Die Stadtverwaltung unterbreitete dem Gemeinderat den Vorschlag, auf ein Angebot der Immobilienverwaltung der ehemaligen Textilfabrik Hauber einzugehen, die eine Drei-Feld-Halle in der Sigmaringer Straße in Nachbarschaft des Max-Planck-Gymnasiums bauen und sie an die Stadt für die nächsten 30 Jahre vermieten wolle.