Spielfreude für Balkankinder

NÜRTINGEN (jri). Spiel und Spaß für Kinder in Heimen und Schulen in Kosovo, Bosnien und Herzegovina, Rumänien und Kroatien – das ist das Ziel der Gruppe „World at play“. Auf ihrem Weg in die Balkanländer wird das Team vom 20. bis 23. März in Nürtingen in der Alten Seegrasspinnerei Station machen. Bis Mai sind die jungen Leute unterwegs.

Das junge Team aus England, Wales, Spanien, Kanada und Serbien will sein Bestes tun, um den Kindern des Trägervereins Freies Kinderhaus entwicklungsorientierte Sport- und Spiel-Aktivitäten näherzubringen. Am Freitag, 21. März, von 14 bis 17 Uhr wird das Team den Kindern der Kinder-Kultur-Werkstatt verschiedene Spiele vorstellen.

Für Pädagogen und ehrenamtliche Jugendleiter bietet die Gruppe ebenfalls am Freitag eine Einführung in Bewegungsspiele an: Von 10 bis 12 Uhr soll dies geschehen. Am Samstag, 22. März, von 10 bis 12 Uhr wird für ältere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eine Spielesession angeboten – die dies vielleicht als Jugendleiter nutzen wollen.

Anmelden kann man sich unter E-Mail verein@tvfk.de oder Telefon (0 70 22) 2 09 61 00.