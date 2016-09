Spende für die Katholische Familienpflege

07.09.2016, — E-Mail verschicken

Zum dritten Mal in diesem Jahr übergaben die Strickladies aus dem Nürtinger Kroatenhof nun schon ein Spende über 800 Euro. Dieses Mal ging das Geld an die Katholische Familienpflege im Dekanat Esslingen-Nürtingen. An drei Freitagnachmittagen im Monat treffen sich die Damen und fertigen zahlreiche Stücke. Die Klassiker wie Socken und Topflappen sind dabei, aber auch Taschen aus alten Regenschirmen oder Deko-Objekte zählen zu den kreativen Einfällen der Strickladies. Bei leckerem Gebäck werden außerdem gemeinsam neue Ideen diskutiert und „die Damen können ihre über Jahrzehnte gesammelte Erfahrung weitergeben“, erzählt die Leiterin der Gruppe, Marianne Ulbig. Bei den verarbeiteten Materialien handle es sich um Spenden, betont sie. Auf diese Gaben ist die Damenrunde angewiesen, denn nur so kann weiter gestrickt, gehäkelt und genäht werden. Die Kreationen sind jederzeit im Kroatenhof zu erwerben. Dort können auch Materialien gespendet werden. Der Erlös wird wiederum an gemeinsam ausgewählte Organisationen gespendet. „Wie ein Schneeball“ funktioniere das Geben und Nehmen, sagt Ulbig. Das Bild zeigt die fleißigen Handarbeiterinnen bei der Spendenübergabe an Bettina Betzner und Martina Faude, die geschäftsführende Einsatzleiterin und die Sekretärin der Katholischen Familienpflege (hinten). las