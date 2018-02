Spende für den Arbeitskreis Leben

21.02.2018, — E-Mail verschicken

Den Erlös eines Benefizkonzerts im Filderstädter Kultur- und Kommunikationszentrum Alte Mühle spendete die Band Soul up & The Fabulous Bee Horns für den Nürtinger Arbeitskreis Leben (AKL). Sie boten Live-Musik mit Soul, Funk und Rhythm ’n’ Blues für den guten Zweck und groovten Hits für die Seele und zum Abtanzen – quer durch viele Jahrzehnte der Musikgeschichte. Die Filderstädter Band und der Kulturverein konnten durch diese Aktion den AKL mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro unterstützen, die nun übergeben wurde. Beim AKL arbeiten Fachkräfte und ehrenamtliche Krisenbegleiter, um Menschen in Lebenskrisen und bei Suizidgefahr zu helfen. Auch Angehörigen, die einen Menschen durch Suizid verloren haben, bietet der AKL Beratung und Begleitung an. Weitere Infos unter: www.ak-leben.de. Auf dem Bild zu sehen sind von links: Roland Hopp (Kulturreferent Alte Mühle), Karen Schlögl (Soul up), Steffen Jahn (Zweiter Vorsitender Alte Mühle), Barbara Rothweiler (ehrenamtliche Krisenbegleiterin vom AKL), Ursula Strunk (Geschäftsführung AKL) und Jürgen Zielbauer (Soul up). Foto: fp