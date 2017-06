SPD: Planung noch mal überarbeiten

Bei Vor-Ort-Termin wurde Ausdehnung der Fläche für das Hotel am Neckar kritisiert

NÜRTINGEN (pm). Der Vor-Ort-Termin der Nürtinger SPD beim geplanten Hotel am Neckar fand regen Zuspruch. Alle Anwesenden seien der Meinung, dass diese harmonische Passage am Fluss für die Nürtinger Bürger erhalten bleiben müsse, teilte die SPD in einer Presseerklärung mit.

Grundsätzlich hätten die Bürger nichts gegen ein Hotel einzuwenden, auch nicht an dem vorgesehenen Platz an der Neckarstraße. Allerdings sei die Ausdehnung der Hotelfläche einschließlich der vorgesehenen Terrasse kritisiert worden: „Man hat viel Steuergelder für die Fischtreppe ausgegeben, und nun soll dieser sensible Bereich am Neckar verschandelt werden“, lautete eine der Aussagen. Einige Bürger hätten sich an der Architektur, insbesondere am Flachdach gestört, das nun gar nicht zu den übrigen Gebäuden passe.