Sozialer Brennpunkt befürchtet

04.02.2017, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Kritik an geplanter Unterkunft für Flüchtlinge an der Grötzinger Straße – bei Bürgerinformation aber auch Vorschläge zur Integration

Im Gebiet der Grötzinger und der Hauffstraße in Oberensingen soll ein dreigeschossiges Gebäude für 66 Personen zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen entstehen. Bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstagabend gab es dazu skeptische bis hin zu ablehnenden Stimmen, aber auch Vorschläge, wie die Menschen integriert werden könnten.

Die eingezeichneten Gebäudeteile, verbunden mit Treppenhäusern, sollen neu für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen hinzukommen, die Gebäude links und rechts an der von der Grötzinger Straße abzweigenden Hauffstraße werden seit Längerem als Oddachlosenunterkünfte genutzt. Grafik: Planungsamt Nürtingen

NT-OBERENSINGEN. Circa 180 Bürgerinnen und Bürger waren zum Informationsabend in die Friedrich-Glück-Halle gekommen. Die Verwaltungsspitze mit Oberbürgermeister Otmar Heirich, Bürgermeisterin Claudia Grau und dem Technischen Beigeordneten Andreas Neureuther informierten über die Anforderungen an die Stadt, für Anschlussunterbringungen zu sorgen, Eckart Krüger, Geschäftsführer des städtischen Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN), erläuterte das von der Stadt in dem Gebiet geplante Gebäude.