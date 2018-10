Sicherheit und Spaß auf zwei Rädern

15.10.2018, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Jugendverkehrsschule Nürtingen feierte am Samstag ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür

Vor 30 Jahren wurde die Jugendverkehrsschule Nürtingen ins Leben gerufen. Bevor sie 1988 ihr festes Domizil in der Badstraße in Nürtingen beziehen konnte, war sie mobil, in Pausenhöfen der Schulen in Nürtingen und Umgebung zu Gast.