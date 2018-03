Sicher im Straßenverkehr ­ Das Verkehrskasperle in der Nürtinger Stadthalle K3N

Ein Heer von gelben Mützen scharte sich gestern Nachmittag in der Nürtinger Stadthalle K3N, in die das Verkehrskasperle zum Verkehrserziehungsnachmittag eingeladen hatte. Werberingchef Frieder Henzler und Nürtingens Oberbürgermeister Otmar Heirich begrüßten gut 300 angehende Erstklässler, die jetzt zum ersten Mal zur Schule gehen. Jedes Kind bekam am Eingang ein Werbering-Überraschungspaket, aus dem außer der knallgelben Mütze der Verkehrswacht Neuffen-Teck noch verschiedene Stifte, ein Lineal, ein Radiergummi und ein Malbuch hervorkamen. „Die Stadt versucht, die Schule so angenehm wie möglich zu gestalten, so dass sich die Kinder auch darauf freuen können“, betonte Heirich bei seiner Begrüßung. Anschließend konnten das Kasperle und sein Freund Seppel (gespielt von Jürgen Gräßle, Peter Sagner und Peter Endres vom Verkehrserziehungsdienst der Polizeidirektion Esslingen) über die Gefahren im Straßenverkehr aufklären. Unser kleines Bild zeigt Polizeihauptmeister Gäbele und den Seppel bei der Ampelbenutzung. jh