Senioren in Rosenzuchtanlage

06.06.2017

NÜRTINGEN (pm). Der ökumenische Seniorenkreis Brückenschlag aus Nürtingen-Roßdorf besucht am kommenden Dienstag, 13. Juni, die Rosenzuchtanlage in Tübingen. Abfahrtzeit ist um 13.30 Uhr an der Bushaltestelle Dürerplatz im Roßdorf. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (01 57) 37 26 72 82.