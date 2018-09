Semesterstart mit 650 Erstis

01.10.2018, — E-Mail verschicken

Heute beginnt das Wintersemester an der Nürtinger Hochschule

NÜRTINGEN (hfwu). An der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen starten heute 650 akademische Frischlinge ins Studentenleben. Auf die Studienplätze waren mehr als 3000 Bewerbungen eingegangen.

Wie generell an den Hochschulen in Baden-Württemberg ist auch an der HfWU das Angebot der Bachelor-Studiengänge deutlich größer als das der Master-Studiengänge. Bei den Letztgenannten verzeichnet die HfWU in Nürtingen derzeit rund 80 Immatrikulationen, noch läuft bei einigen der Master-Angebote die Einschreibungsphase.

Von den 650 Bachelor-Erstis starten allein 150 im Fach Betriebswirtschaft. Halb so viele sind es bei den Landschaftsarchitekten. Jeweils etwa 50 Neulinge verzeichnen die Studiengänge Internationales Finanzmanagement, Agrar-, Pferde- und Volkswirtschaft sowie Kunsttherapie, Landschaftsplanung/Naturschutz und Stadtplanung. 20 Neueinschreibungen gibt es bei den Theatertherapeuten.

Insgesamt studieren an der HfWU in Nürtingen jetzt 3200 junge Menschen. Der Standort der Hochschule in Geislingen zählt knapp 2200 Studierende. HfWU-Prorektor Professor Dr. Andreas Frey und Nürtingens Oberbürgermeister Otmar Heirich begrüßen die Erstis heute im Rahmen der Semestereröffnungsfeier in der Nürtinger Stadthalle.