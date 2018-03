Seit 20 Jahren: Lichtstrahlen in Zizishausen

Der Chor Lichtstrahlen der Evangelischen Kirchengemeinde Zizishausen feierte jüngst sein 20-jähriges Jubiläum mit einem Konzert in der Inselhalle. Das im Januar 1990 als Jugendchor gegründete Ensemble präsentierte sich unter der Leitung von Wilfried Hertl den fast 500 Zuhörern mit einem Programm, das den Werdegang und die Entwicklung des Chores zeigte. Zu Beginn gab es eine musikalische Reise in die Anfänge des Chores mit einem mitreißenden Medley. Danach folgte der Einstieg in das aktuelle Programm, das hauptsächlich aus modernen Gospels besteht. Das Publikum ließ sich von Anfang bis Ende mitreißen. Ein begeisterndes Finale fand das Konzert mit einer modernen Interpretation des berühmten Gospels „When the Saints“, das Lust auf mehr macht. Der Chor probt donnerstags um 20 Uhr im Untergeschoss des evangelischen Pfarrhauses Zizishausen in der Panoramastraße 36. Der Chor arbeitet projektbezogen, sodass durchaus auch die Möglichkeit besteht, nur für begrenzte Zeit mitzusingen. sisc