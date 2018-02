Seine Frau schrieb sogar an Himmler

23.02.2018, Von Manuel Werner — E-Mail verschicken

Denk-Ort (17): Heinrich Wolff wurde ermordet, weil er für die Nazis als Jude galt

Am „Denk-Ort“ an der Nürtinger Kreuzkirche erinnert die Gedenkinitiative zusammen mit der Stadt nacheinander im Wechsel an einzelne Opfer und Leidtragende des Nationalsozialismus in Nürtingen und Umgebung. Derzeit präsentiert man dort einige Sätze zu Heinrich Wolff.

Heinrich Wolff

Heinrich Wolff, Jahrgang 1886, ist in Rohrbach geboren und wohnte seit 1908 in einem Ort, der ungefähr fünf Kilometer von Nürtingen entfernt ist. Er war Prokurist in einer Schuhfabrik und hatte drei Töchter. Der geachtete Bürger war im Gemeinderat, in mehreren Vereinen und beim Roten Kreuz aktiv.

1933 wurde er dort überall ausgeschlossen. Zwar war er evangelischer Christ, für die Nationalsozialisten galt er aber als Jude. Da seine Töchter evangelischer und daher nicht jüdischer Religionszugehörigkeit waren und seine Frau Anna als „arisch“ eingestuft war, wurden seine Familienverhältnisse von den nationalsozialistischen Behörden theoretisch als „privilegierte Mischehe“ gewertet, doch zu dieser Zeit war er bereits im KZ.