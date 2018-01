„Sehr gut aufgestellt“

03.01.2018, — E-Mail verschicken

Jahresfeier des TSV Raidwangen

Bei der Jahresfeier des TSV Raidwangen gab es wieder viele Ehrungen. pm

NT-RAIDWANGEN (tg). Kürzlich hatte der TSV Raidwangen zur traditionellen Jahresfeier in die weihnachtlich geschmückte Egerthalle eingeladen. Die Kinder des Geräteturnens eröffneten den Abend mit einem fulminanten Auftritt: Als „Pirates of Raidwangen“ hatten die Piratinnen und Piraten unter der Leitung von Tatjana Bauknecht, Heide und Judith Blessing eine sehr umfangreiche Choreographie einstudiert und zeigten konzentriert und engagiert ihr Können an Bank, Kasten, Trampolin und Boden.

Der Erste Vorsitzende Patric Henzler begrüßte anschließend die zahlreich erschienenen Gäste. Er ging in seiner Ansprache auf die spezielle Bedeutung des Ehrenamts für einen Verein ein und zeigte sich sehr zufrieden, dass der TSV Raidwangen in allen Abteilungen sehr gut aufgestellt ist – was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Anschließend übergab er das Wort an den Zweiten Vorsitzenden und Moderator des Abends, Chris Hieber, der wieder äußerst unterhaltsam durch das abwechslungsreiche Programm führte. Er hatte sich auch das eine oder andere Spiel ausgedacht und das Publikum in bester Entertainermanier durch den Abend begleitet.