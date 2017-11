Sechs Projekte hoffen auf Unterstützung

11.11.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Einrichtungen in unserem Verbreitungsgebiet und im Ausland profitieren von der Weihnachtsspendenaktion

Beim Helfen helfen können unsere Leserinnen und Leser in den nächsten acht Wochen wieder bei der Weihnachtsspendenaktion „Licht der Hoffnung“. Vier Projekte in Nürtingen und zwei im Ausland werden in diesem Jahr unterstützt. Eröffnung der Aktion ist heute, Samstag, 11. November, in der Gemeindehalle in Oberboihingen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.

Das Projekt „Inklusive Senioren/innen Tagesstruktur“ der Behindertenförderung hofft auf Hilfe.

NÜRTINGEN. Auch in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs gibt es Menschen, die von diesem Wachstum wenig oder gar nichts spüren. Einrichtungen zu unterstützen, die dafür sorgen, dass auch weniger betuchte Menschen ein Stück vom großen Kuchen abbekommen oder dass sie wieder in der Lage sind, für sich selber zu sorgen, steht auch in diesem Jahr wieder im Mittelpunkt unserer Weihnachtsspendenaktion.