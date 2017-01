Schwungvolles Operetten-Erlebnis

Am vergangenen Mittwoch gastierte die Johann-Strauß-Operette Wien mit „Der Bettelstudent“ in der gut besuchten Nürtinger Stadthalle. „Der Bettelstudent“ ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Operetten in drei Akten von Karl Millöcker, die bereits 1882 uraufgeführt wurde. Wunderschöne Musik beschreibt die Stimmungen zwischen Sachsen und Polen, ganz besonders aber die amourösen Verwicklungen von Oberst Ollendorf und dem Bettelstudenten Symon. Die klassische Inszenierung in prächtigen Kostümen vor traditionellem Bühnenbild bescherte den zahlreichen Zuhörern einen unterhaltsamen Abend. Hochkarätige Gesangssolisten, ein 18-köpfiges Orchester und ein Chor präsentierten die in schwungvolle Musik eingebettete spannende Geschichte um Liebe und Intrige. ro/Foto: Wagner