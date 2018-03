Schwierige finanzielle Lage

Gemischter Chor Hardt traf sich zur Jahreshauptversammlung

NT-HARDT (pm). An der Jahreshauptversammlung in Hardt haben 24 aktive und fünf passive Chormitglieder sowie der Chorleiter und Dirigent Lubos Ihring teilgenommen, der den Chor nun seit eineinhalb Jahren leitet. Lubos Ihring ist Kirchenmusiker in Weilheim und leitet mehrere Chöre in der Umgebung.

Nach der Ansprache des Zweiten Vorsitzenden Eberhard Müller skizzierte Schriftführerin Ursula Schwarz einen Rückblick auf das Vereins- und Konzertgeschehen im vergangenen Jahr. Es wurden zwei Serenaden-Konzerte abgehalten: in der Friedenskirche in Hardt und in der öffentlichen katholischen Bücherei in Neuhausen auf den Fildern. Unter dem Dirigat von Vizedirigent Werner Kehrer standen die Chorbeiträge zum Totensonntags-Gottesdienst in der Friedenskirche. Weitere Auftritte waren am Seniorennachmittag in der Gemeindehalle Hardt, das Sängertreffen in Zizishausen in der Inselhalle mit sieben teilnehmenden Chören und das Adventssingen vor dem Hardter Rathaus. Auch auf einen gelungenen gemeinsamen Ausflug wurde zurückgeblickt.