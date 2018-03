Schüler aus Oullins zu Gast in Nürtingen

25 Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren des Lycée Parc Chabrières Oullins trafen am vergangenen Donnerstag im Rahmen des Schüleraustausch-Programms zwischen Nürtingen und der französischen Partnerstadt Oullins in der Neckarstadt ein. Nachdem sie sich über das Wochenende bei den Gastfamilien des Max-Planck-Gymnasiums und der Geschwister-Scholl-Realschule einleben konnten, begrüßte Bürgermeister Rolf Siebert die französischen und deutschen Austauschschüler am Montag in der Glashalle des Rathauses Nürtingen. Siebert informierte über die Geschichte, über die Bildungslandschaft sowie über das kulturelle Leben Nürtingens. Er bedankte sich nicht nur bei den betreuenden Lehrkräften der Schulen für das Zustandekommen dieses Austausches, sondern betonte auch das besondere Engagement der Gastfamilien. Nur durch das Zusammenwirken vieler Beteiligter sei es möglich, dass persönliche Kontakte über die Landesgrenzen hinweg geknüpft werden können und die Jugendlichen die Gelegenheit erhalten, die jeweils andere Partnerstadt kennenzulernen. Die ansteigenden Temperaturen in den nächsten Tagen bieten ideale Voraussetzungen dazu. Es stehen der Besuch des Mercedes-Benz-Museums sowie des Medienzentrums Karlsruhe noch auf dem Programm. Eine französische Stadtrallye in Nürtingen und eine Stadtführung in Esslingen runden das Austauschprogramm ab. nt