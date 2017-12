Schöne Atmosphäre – weniger Besucher

20.12.2017, Von Anneliese Lieb

Der Nürtinger Weihnachtsmarkt hat in diesem Jahr unter den Wetterkapriolen gelitten – Lob für das ausgewogene Angebot

Das Weihnachtsdorf rund um St. Laurentius hat am Sonntag die Pforten geschlossen. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben am Montag mit dem Abbau der Hütten begonnen. Die Bilanz fällt in diesem Jahr durchwachsen aus. An einigen Tagen litt der Markt unter den Wetterkapriolen. Insgesamt ist Gabriele Frisch indes mit der Resonanz bei Beschickern und Besuchern zufrieden.

Der Bauhof hat mit dem Abbau der Weihnachtshütten rund um die Stadtkirche begonnen. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Der Weihnachtsmarkt rund um die Stadtkirche hat sich in den zurückliegenden Jahren weit über Nürtingen hinaus zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. In 32 Hütten wurden in diesem Jahr wieder allerlei Geschenkideen angeboten und für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Bereichert hat das Marktgeschehen auch die Hütte der Ehrenamtlichen.