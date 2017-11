Reichen Parkplätze beim Luther-Hof aus?

24.11.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Annette Bürkner und Vertreter der Stiftung Tragwerk informierten über Kinderhaus-Pläne in der Kernstadt und in Neckarhausen

Nürtingen hat in Sachen Kinderbetreuung Nachholbedarf. Abhilfe geschaffen wird mit neuen Einrichtungen in der Kernstadt und in Neckarhausen. Recht konkret sind bereits die Pläne der Stiftung Tragwerk für einen Neubau auf dem Areal des Luther-Hofs an der Ecke Jakob-/Marienstraße. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2018 anvisiert.