Reduzierte Bebauung wird begrüßt

23.01.2017

Reuderns Ortschaftsrat beriet über Anschlussunterbringung

Ende vergangenen Jahres sprach sich der Ortschaftsrat Reudern dafür aus, dass das städtische Grundstück im Marbachweg gegenüber dem Friedhof nur in reduzierter Form bebaut werden soll. In die erste Sitzung des Jahres waren zu diesem Thema Nürtingens Stadtplanerin Susanne Schreiber und Eckart Krüger vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft in den Ortschaftsrat gekommen.

NT-REUDERN (bs). Geschäftsführer Krüger stellte die reduzierte Variante vor. Es handelt sich um nur noch einen Baukörper mit sechs Wohnungen für bis zu 32 Personen. Die Verwaltung trägt damit den Rückmeldungen aus der Informationsveranstaltung am 10. November und den Beschlüssen des Ortschaftsrats Reudern vom 23. November Rechnung. Das Gebäude hat keinen Keller, zwei Vollgeschosse und ein Satteldach. Die Heizzentrale und Abstellräume werden im Erdgeschoss untergebracht, so Krüger zum aktuellen Planungsstand.

Wenn mehr Fläche für Abstellräume und gegebenenfalls ein Büro für einen Sozialarbeiter eingeplant werden sollen, reduziert sich die Personenzahl. Da bei dem Bauvorhaben gesetzliche Richtlinien zur Energieeinsparung zu beachten sind, wird das Gebäude vermutlich mit Flüssiggas beheizt.