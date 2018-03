Räte wollen Jugendwerkstatt nicht fördern

01.03.2018, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Kulturausschuss lehnt mit sechs Gegenstimmen den Zuschussvorschlag der Stadtverwaltung ab

Die Stadtverwaltung hat sich am Dienstag in der Sitzung des Kultur-, Schul- und Sozialausschusses dafür ausgesprochen, für die Kinder-Kultur-Werkstatt den jährlichen Zuschuss zu erhöhen und einen jährlichen Zuschuss für die Jugendwerkstatt zu gewähren. Von elf Stadträten stimmten jedoch sechs dagegen. Das letzte Wort hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20. März.