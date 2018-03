Radtour zur Kirschblüte

19.04.2012, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, Kreisverband Esslingen, lädt zum Start in die neue Radsaison am Sonntag, 22. April, ein. Eine 45 Kilometer lange Tour führt vorbei an den Bürgerseen über Dettingen zum Kirschblütentag nach Weilheim. Hier ist eine Einkehr geplant. Zurück geht es über Kirchheim der Lauter entlang nach Wendlingen und nach Nürtingen. Treffpunkt ist um 13 Uhr der Heller-Parkplatz in der Laiblinstegstraße in Nürtingen. Weiter Infos bei Tourenleiter Herbert Schwägerle, Telefon (0 70 22) 97 95 25.