Qigong im Schlössle

22.06.2017

NT-OBERENSINGEN (pm). Es ist wieder so weit: Am kommenden Dienstag, 27. Juni, bietet Hilde Birkmaier im Park der Tagesklinik Schlössle in Oberensingen in der Stuttgarter Straße 62 wieder Qigong-Kurse an. Geübte und auch Unerfahrene sind eingeladen, gemeinsam mit Hilde Birkmaier zu üben. Beginn ist um 19 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.