Polarnacht trotzte dem Wetter

23.01.2018, Von Ewald Göhring

Zizishäuser freuten sich an einer gelungenen Feuershow – Veranstalter zeigen sich zufrieden mit dem Besuch

Dragana Drachentochter begeisterte mit ihrer Feuershow. Foto: Göhring

NT-ZIZISHAUSEN. Weniger Besucher als erhofft kamen zur fünften Polarnacht in Zizishausen. Das lag zweifelsohne am schlechtem Wetter. Die Besucher, die dennoch am vergangenen Samstag kamen, erfreuten die Veranstalter umso mehr.