Picasso und kleine Philosophen

06.10.2017, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Von Münsingen an den Neckar: Am Sonntag tritt Ansgar Leibrecht sein neues Amt als Nürtingens katholischer Stadtpfarrer an

Ansgar Leibrecht ist der neue leitende Pfarrer in St. Johannes in Nürtingen und ein spannender Gesprächspartner. Offen erzählt er, dass er als gebürtiger Schwarzwälder die Nordsee bevorzugt, warum in seinem Studium Münster bedeutender als Tübingen war und was ihm in seiner neuen Gemeinde fehlt.

Pfarrer Ansgar Leibrecht in der Tür von St. Johannes, Nürtingen Foto: Dietrich

NÜRTINGEN. Seine Mutter war katholisch, sein Vater evangelisch, doch die Gewichtung in Losburg bei Freudenstadt war mit sechs Prozent Katholiken weniger ausgewogen. Auch Ansgar Leibrechts drei Geschwister haben in ihren Berufen die Religion mit drin – als Lehrerin, Erzieherin und als Gemeindereferent.