Paula freut sich über ihre Torte

11.02.2017, — E-Mail verschicken

Hallo, liebe Kinder,

in dieser Woche bin ich am Donnerstag zum Andreas in die Redaktion gekommen. Ich wollte gerade durch die Türe watscheln. Da hat der Andreas gerufen: „Ha, ha, halt! Warte mal, Paula!“

Bilder zum Geburtstag Paula hätte gerne Post, liebe Kinder! Zu ihrem zehnten Geburtstag wünscht sich Paula Print nichts lieber als Post von euch, liebe Kinder! Es wäre sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr der Paula Bilder malen würdet. Die könnt ihr dann per Post an Paula schicken, und zwar unter folgender Adresse: Paula Print, Nürtinger Zeitung, Carl-Benz-Straße 1, 72622 Nürtingen. Ihr könnt die Bilder aber auch per E-Mail schicken, und zwar direkt an paula@ntz.de. Schreibt euern Namen und euer Alter bitte dazu. Oder eure Eltern sollen das dazuschreiben.

Die schönsten Bilder wollen wir nächste Woche hier abdrucken. Und unter allen Einsendern und Gratulanten verlosen wir drei Bücher „Unterwegs mit Paula Print“.

Dann ist er aufgestanden und mir entgegengerannt. Unterwegs hat er seinen Kollegen irgendetwas zugeraunt. Die haben dann gegrinst. Dann war er aber schon bei mir.