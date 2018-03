Passt Gottes Wille in die Politik?

02.11.2013, Von Linda Jaiser — E-Mail verschicken

Der ehemalige Bundesjustizminister Dr. Jürgen Schmude sprach zum Reformationstag in der Nürtinger Stadtkirche

In der Nürtinger Stadtkirche St. Laurentius hielt am Donnerstagabend Dr. Jürgen Schmude, Bundesminister a. D., einen Vortrag zum Thema „Gott mehr gehorchen als den Wählern? Politisch Verantwortliche als ‚freie Herren‘ und ‚dienstbare Knechte‘“. Die Veranstaltung war Teil der Nürtinger Reihe am Reformationstag. Über 70 Gäste waren gekommen.

Dr. Jürgen Schmude brachte die Zuhörer mit klaren Worten zum Nachdenken. lin

NÜRTINGEN. Am 31. Oktober wurde der Reformationstag im Gedenken an die Reformation der Kirche durch Martin Luther gefeiert. Dieses Jahr wechselte an diesem Tag das Motto der bis 2017 dauernden Luther-Dekade von „Reformation und Toleranz“ zu „Reformation und Politik“. Aus Anlass des Themenwechsels sprach der frühere Bundesminister Dr. Jürgen Schmude unter anderem über die Anwendung militärischer Gewalt und die Aufnahme von Flüchtlingen.