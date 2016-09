Parkhaus Bahnhofstraße geht am 20. September wieder in Betrieb

Seit Anfang Juli ist das Parkhaus Bahnhofstraße, bei älteren Nürtingern besser bekannt als „Parkhaus Gasfabrik“, geschlossen. Der Zahn der Zeit hat am Gebäude an der Ecke Steinengrabenstraße/Bahnhofstraße genagt. Die notwendigen Belagsarbeiten wurden in den Sommerferien zügig durchgeführt. „Wir sind im Zeitplan, am 20. September geht das Parkhaus wieder in Betrieb“, sagte Stadtwerke-Chef Volkmar Klaußer auf Nachfrage. Das Parkhaus ist 20 Jahre alt und im Laufe der Jahre hat der Beton unter den Salzablagerungen in den Wintermonaten gelitten. Die Stadtwerke, die mit 50 Prozent am Parkhaus Bahnhofstraße (P4) beteiligt sind und das Gebäude auch verwalten, haben ihre Kunden im Zeitraum der Sanierungsarbeiten auf andere Abstellmöglichkeiten hingewiesen. Im Zuge der Sanierung wurden im Parkhaus auch drei Elektrotanstellen geschaffen, so SWN-Chef Volkmar Klaußer. ali/Foto: Lieb